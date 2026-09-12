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Бивш тайландски депутат спретна екшън в правителствена сграда
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Бивш тайландски депутат спретна екшън в правителствена сграда
Училището в Тайланд било като сцена на най-ужасен екшън, а стрелецът - отличен ученик
По първоначални данни, се е самоубил
Причините за трагедията все още се изясняват
Причината за пропадането все още се разследва
Вече трети ден в неизвестност са 60 души
Мощни трусове разтърсиха Мианмар
Той няма да има повече контрол над "Ант груп"
Сред жертвите има един обитател на сградата и четирима души от спасителен екип
Има жертва и ранен
На 5 февруари 2016 г. ми предстои целодневна обиколка на прекрасния Банкок, столицата на Тайланд. Когато през 1782 г. е коронясан създателят на кралск...
Лудвиг, Реми и Карен прекосяват Евразия с електрически автомобил, за да насочат вниманието към опазването на околната среда Тази история започва пре...
Тайландската полиция съобщи, че е арестувала заподозрян за бомбения атентат в Банкок, при който на 17 август загинаха 20 души, предаде АФП. Задържания...
Двама мъже, които са заподозрени за атентата в Банкок, са се предали на полицията. Това съобщи Би Би Си. И уточни, че се представили за туристически г...
Тайландската полиция разпространи фоторобот на бомбандировач, за който се предполага, че е съучастник на атентатора в Банкок. Започнало е неговото изд...
Две взривни устройства с малка мощност избухнаха в тайландската столица Банкок вчера, но без пострадали. Инцидентът стана само ден, след като 22 души...
Устройство с малка мощност се е взривило в тайландската столица Банкок. Няма пострадали, предадоха световните агенции. От местната полиция уточнятват...
Взривовете избухнаха близо до храм и търговски център Най-малко 16 души бяха убити и 80 ранени при взрив на две бомби в центъра на тайландската столи...
Взривно устройство е открила полицията в Банкок. В момента експерти работят по неговото обезвреждане, съобщи Си Ен Ен. По-рано друга бомба избухна в...
Огромна експлозия е избухнала в центъра на Банкок. Това съобщи Би Би Си и уточни, че инцидентът е станал в близост до място за поклонение, на което са...