Всичко за Банкок

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Банкок - градът на ангелите

Банкок - градът на ангелите

На 5 февруари 2016 г. ми предстои целодневна обиколка на прекрасния Банкок, столицата на Тайланд. Когато през 1782 г. е коронясан създателят на кралск...

17 юли | 19:15
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Нов взрив уплаши Банкок

Нов взрив уплаши Банкок

Устройство с малка мощност се е взривило в тайландската столица Банкок. Няма пострадали, предадоха световните агенции. От местната полиция уточнятват...

18 август | 11:25
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