Пациент с опасен щам на ебола кацна в Германия посред нощ
Заразеният американски гражданин е транспортиран от Конго
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Заразеният американски гражданин е транспортиран от Конго
Няколко компании работят по въпроса
Рискът от заразяване е много висок в ДР Конго, висок в региона, но нисък в световен мащаб
Инфекционистът от УМБАЛ "Пълмед" предупреждава, че са нужни специфични антибиотици
До момента за вируса няма ваксина или специфично лечение
Засега няма повод за притеснение сред българските граждани, пребиваващи там
Обикновено ранните пролетни месеци са времето, през което инфекцията може да се развие по този начин
Лекарите са я посъветвали да се съсредоточи върху здравето си
Възрастният пациент, който е имал отслабен имунитет поради предишни заболявания, е бил приет в болница в Амстердам през февруари 2022 г.
Клиничното изпитване фаза 1 е успешно
Появата му е характерен признак за състояния, провокирани от бактерии, микози и паразити
Болката се събужда със застудяването на времето
Починали са 8 пациенти с потвърдена коронавирусна инфекция
Дори човек да има положителен PCR, ако има отрицателен антигенен тест – той не разпространява инфекцията, казва д-р Меджидиев
Коронавирусът няма специфични симптоми, присъщи само на него
Клетъчният имунитет бързо изчиства вируса при повторна инфекция
Досега само Индия и Египет съобщаваха за случаи опасната болест
Според лекарите вероятно има връзка между болестта и лечението на коронавирус
Не е ваксината, а остра вирусна инфекция