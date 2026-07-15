Наш курорт е скритото съкровище на Европа! Посочи го американски пътеводител

Туристите, които мечтаят за европейска почивка, но не искат да плащат високите цени на Италия, Франция или Гърция, трябва да обърнат внимание на Несебър. Българският град съчетава хилядолетна история, морски пейзажи и достъпно настаняване. Специализираното американско туристическо издание Travel Off Path го определя като една от най-недооценените летни дестинации в Европа.

Хилядолетен град върху морския бряг

Старият Несебър е разположен върху малък скалист полуостров, свързан с континента чрез тесен провлак. Градът е сред най-древните непрекъснато населени места в Европа, а историческата му част е включена в Списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО.

Основан като гръцка колония през VI век пр.н.е., Несебър пази следи от няколко цивилизации. На малка площ могат да се видят останки от древногръцката, римската, византийската и българската епоха.

Travel Off Path насочва вниманието към старите крепостни стени, средновековните храмове и традиционните дървени къщи с каменни основи и издадени горни етажи.

Разходка през вековете

Основното преживяване в Несебър е разходката по тесните калдъръмени улици на Стария град. Между къщите, малките площади и морските гледки туристите попадат на архитектурни паметници от различни исторически периоди.

Сред най-ценните забележителности изданието посочва църквата „Христос Пантократор“ и руините на базиликата „Света София“, известна още като Старата митрополия. Интерес предизвикват и запазените части от отбранителните стени и кули, които някога са защитавали града.

Особено впечатляваща е атмосферата вечер, когато голяма част от еднодневните посетители си тръгнат. Тогава улиците утихват, а старите фасади и църкви остават осветени от фенерите.

Плажове на крачка от историята

Несебър не разчита само на културното си наследство. В самия Стар град се намира малкият плаж Буна, подходящ за кратка почивка между разходките и посещенията на исторически обекти.

По-просторният Южен плаж е на малко разстояние и предлага златист пясък и сравнително спокойно море. Така туристите могат да съчетаят разглеждането на древни паметници с пълноценна почивка край водата.

Любителите на по-оживените вечери могат бързо да стигнат до Слънчев бряг. Популярният курорт се намира само на около 5-10 минути с автомобил и предлага клубове, барове и разнообразни развлечения.

Почивка без средиземноморските цени

Едно от основните предимства на Несебър според Travel Off Path са сравнително достъпните цени. Нощувка в къща за гости в Стария град може да бъде намерена за около 45 долара, макар стойността да зависи от сезона, местоположението и условията.

Пълно меню от три ястия с напитка в местен ресторант струва средно около 35 долара. Това прави града привлекателен за хората, които търсят историческа атмосфера и морска ваканция, без разходите на известните курорти в Италия, Франция и Гърция.

Изданието препоръчва на посетителите да опитат черноморска риба и традиционни български ястия в семейните механи. Именно малките ресторанти, старите къщи и гледките към морето придават на Несебър усещане, което трудно може да бъде открито в големите туристически центрове.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com