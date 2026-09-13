Идва невероятен боксов мач! Възможно ли е
На самият Майк Тайсън още не му се вярва
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На самият Майк Тайсън още не му се вярва
На кого е дал всичките пари
Интересът е огромен, дишат му прахта
Легендарният боксьор коментира и съперника си
Твърде странта птица, която обаче печели много милиони
ВИП пакетите струват милиони
Юнес Баала приключи участието си на олимпийския турнир
Глобиха ме 3 млн. долара, но съм на плюс от тази случка, разказва Железният Майк
Няма причина да не направим такъв мач, заяви Ивендър
Не мога да спра марихуаната, твърди Майк
Обичам Майк, категоричен е неговия съперник
Железният Майк щастлив, че изкарал 8 рунда с Рой Джоунс
Двубоят му с Рой Джоунс - младши завърши без победител, но му донесе 10 млн. долара
Легендата се завръща отново на ринга
Ще има и музикални изпълнения на звезди като Уиз Халифа, ДаБейби, Лил Уейн и Не Йо
Боксовата среща ще бъде демонстрационна и няма да се води като професионален мач
Адвокатите на двете страни работят по въпроса
Новата дата е 28 ноември 2020
Датата е 12-и септември
Американецът планира рестарт на 53, но само на боксовия ринг