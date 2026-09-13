Претърсиха пловдивския клуб на "Кръв и чест". Какво откриха
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Разследването продължава
Президентът Доналд Тръмп определи случилото се като „ужасна ситуация“
Нападнатата от скинари в центъра на София беквокалистка на Енрике Иглесиас Селиа Чейвс описа ужаса от сблъсъка във Фейсбук. Тя сравни сравни емоциите...