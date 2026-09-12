Претърсиха пловдивския клуб на "Кръв и чест". Какво откриха
Разследването продължава
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Разследването продължава
Европейската комисия започна процедура за нарушение срещу България
Случаят е по сигнали на студенти
Най-големият международен сайт за K-Pop културата видя ксенофобска тенденция в шоуто
Посолството на Полша в Лондон: Ние сме шокирани и дълбоко обезпокоени от скорошните случаи на ксенофобско насилие Посолството на Полша в Лондон обяви...
"Ултраси обикалят по заведения и гонят чужденци, наричат поляците "паразити"", алармира членът на СЕМ Вълна от расизъм и ксенофобия залива острова сл...
Ню Йорк. Проявите на ксенофобия и антисемитизъм в Европа не могат да бъдат толерирани и изискват заклеймяването им от страна на институциите и граждан...
Ню Йорк. Проявите на ксенофобия и антисемитизъм в Европа не могат да бъдат толерирани и изискват заклеймяването им от страна на институциите и граждан...
Варна. Има разработено ръководство за противодействие на проявите на ксенофобия и расизъм сред децата. Това съобщи във Варна секретарят на Централната...
София. Депутатите приеха декларацията във връзка с ескалация на напрежение на етническа, религиозна и политическа основа, предложена от председателя н...
Ню Йорк. Върховният комисарят на ООН за бежанците отправи призив към българските власти за справяне с надигащата се вълна с ксенофобия срещу чужденцит...
София. „Трябва да съобразим как ще накараме европейските и българските граждани да повярват в Европейския проект, защото слушайки и колегите си в Евро...
Бандата ученици цяла вечер дебнела жертви край дюнерджийница
София. По принцип България е статистически една от най-толерантните страни по отношение на чужденци. Само за последната година обаче изследване отбеля...
Атина. Гръцкият парламент ще разгледа законопроект за борба с расизма и ксенофобията, предвиждащ затвор до три месеца и парична глоба от пет хиляди...
София. Мирно гражданско шествие под надслов „Внимание! Фашизъм!" се проведе днес в столицата от 12.00 ч. на пилоните на НДК. Над 200 души тръгнаха на...
София. След като премиерът Пламен Орешарски и президентът Росен Плевнелиев излязоха с обща декларация срещу ксеонофобията и насилието в страната, парт...
София. "Ксенофобията и псевдонационализмът могат да нанесат сериозен удар с дългосрочни последици върху европейския облик и репутацията на страната. Т...
София. Новите националисти отиват в прокуратурата. Българският хелзински комитет поиска от главния прокурор Сотир Цацаров да спре регистрацията на "На...
Кърджали/Хасково. Пет неправителствени организации от Кърджалийска и Хасковска област разпространиха декларация, в която изразяват тревога от нехаракт...