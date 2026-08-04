Заради страх от ядрен апокалипсис в Румъния потапят кораби, натоварени със скали. Заплаха има и за нас

Жестока и безмилостна суша постави съседна Румъния на колене и предизвика невиждана извънредна ситуация по поречието на река Дунав! Хидрологичният кошмар застрашава националната сигурност на страната, като заплашва да спре тотално единствената румънска атомна електроцентрала – АЕЦ „Черна вода“.

В отчаян опит да спасят енергийната система от срив, утре властите в Букурещ предприемат радикален и безпрецедентен ход – съзнателно ще потопят четири огромни, натоварени със скална маса шлепа директно в речното корито!

Единият реактор вече капитулира

Ситуацията е критична. АЕЦ „Черна вода“ осигурява близо 20 процента от цялото енергийно потребление на Румъния. Миналата седмица обаче единият от двата реактора на централата беше принудително изключен, тъй като критично ниското ниво на реката спря притока на вода за охлаждане.

Министърът на отбраната Раду Мируца взриви ефира с признанието, че ако не се предприемат спешни мерки, централата е щяла да стигне до пълно спиране на мощностите най-късно в четвъртък. За да продължи да работи поне вторият реактор, държавата започна буквално да пренарежда географията на Дунав.