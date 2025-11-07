Америка измества Русия от Балканите. Новият газов коридор минава през България

Европа окончателно се превърна в най-големия пазар за американски втечнен газ, а вниманието на енергийните гиганти вече е насочено към новата стратегическа инфраструктура – Вертикалния газов коридор. Той ще свърже Гърция, България, Румъния и Украйна, като цели да замести зависимостта от руските доставки с американски енергиен ресурс. На конференция в Атина представители на САЩ и ЕС заявиха, че проектът е ключов за енергийната независимост на Европа.

Балканите в центъра на новата енергийна карта

Вертикалният коридор се очертава като една от най-важните транспортни оси за природен газ в региона. Експортните терминали край Атина и в Северна Гърция ще бъдат гръбнакът на системата, чрез която втечненият газ от САЩ ще достига до вътрешността на континента. Американският министър на енергетиката Крис Райт подчерта, че сътрудничеството с Гърция се задълбочава – както чрез трансфера на технологии, така и чрез включването на гръцкия морски флот в превоза на втечнен газ.

Гръцките компании притежават една четвърт от танкерите в света и ще поемат по-голям дял от американския енергиен износ, което на практика ще свие възможността руски газ да достига европейските пазари през гръцки кораби. Според Райт, целта е „да се изгради устойчива мрежа от доверени партньори, които да изолират руското влияние в енергетиката“.

Нови находища и инвестиции в Средиземно море

Американската корпорация "Ексон мобил" подписа договор за проучване на находища на природен газ в Йонийско море, с което разширява присъствието на САЩ в Източното Средиземноморие. Според гръцкия министър на икономиката Кириакос Перакакис това партньорство открива нова ера за енергийните инвестиции на Балканите.

„Сътрудничеството с американските компании не само осигурява енергийна сигурност, но и стимулира икономическото развитие в региона“, коментира Перакакис. През гръцка територия вече преминават по-големи количества газ, предназначени за България, Румъния и Северна Македония – тенденция, която ще се засили след пълното изграждане на Вертикалния коридор.

Стратегическа мисия: изместване на руския газ

Вашингтон вижда в новия коридор инструмент за окончателно прекратяване на енергийната зависимост на Европа от Русия. „Имаме огромната възможност да изместим руския газ от Западна Европа“, заяви министър Райт в Атина. Според него проектът ще осигури на ЕС стабилност, конкурентни цени и дългосрочна сигурност на доставките.

Енергийните анализатори оценяват, че за първи път Балканите не са периферия, а важен мост между Америка и Централна Европа. България, като част от тази ос, ще бъде сред най-големите бенефициенти – не само като транзитна държава, но и като гарант за енергийна независимост в Югоизточна Европа.

