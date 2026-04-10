Булгартрансгаз влиза в LNG пазара. Първи търг за втечнен газ у нас

Булгартрансгаз ще осигурява технологичните нужди на газопреносната система на страната чрез първата си тръжна процедура за доставка на втечнен природен газ, като това бележи нов етап в стратегията на дружеството за диверсификация. Компанията планира да закупи общо 1 500 000 мегаватчаса LNG за периода от юли 2026 г. до септември 2027 г., като процесът ще бъде изцяло пазарно ориентиран и проведен през платформата на Газов Хъб Балкан.

Процедурата ще се осъществи съгласно Закона за енергетиката чрез организиран борсов механизъм, а доставките ще се реализират през терминала за втечнен природен газ в Александруполис, където Булгартрансгаз има дялово участие. Така дружеството на практика активира един от ключовите си стратегически проекти за достъп до алтернативни източници на газ.

До участие ще бъдат допускани само компании с доказан опит в LNG доставките, след предварително одобрение от оператора на платформата. Допълнително изискване е газът да произхожда от държави, които не са обект на международни санкции, което поставя ясен акцент върху сигурността на доставките.

Изпълнителният директор Владимир Малинов подчерта, че процедурата има за цел да гарантира надеждност и прозрачност при обезпечаването на технологичните процеси. „Доставките на втечнен природен газ от сигурни партньори като САЩ и други страни са ключов елемент за диверсификацията и енергийната сигурност“, заяви той, като допълни, че дружеството изпраща ясен сигнал към пазара за конкурентни и устойчиви доставки.

Предварителният подбор на кандидатите ще се проведе между 9 и 24 април 2026 г., а самият търг е насрочен за 30 април 2026 г. в часовия диапазон от 09:00 до 12:00 часа източноевропейско време. Очаква се интересът да бъде значителен, тъй като процедурата отваря нови възможности за участие на международни доставчици в българския газов пазар.

