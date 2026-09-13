Булгартрансгаз влиза в LNG пазара. Първи търг за втечнен газ у нас
1,5 млн. мегаватчаса до 2027 г., целта е диверсификация и сигурни доставки
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1,5 млн. мегаватчаса до 2027 г., целта е диверсификация и сигурни доставки
Доставката е договорена преди ескалацията в Близкия изток и дава временна стабилност на вътрешния пазар
Проектът с участието на България, Гърция и Украйна осигурява нови трасета за LNG и каспийски газ към Източна Европа
Доставката на втечнен природен газ е от американската компания "Шениер"
Проект от подобен мащаб ще помогне на Италия да избегне безизходна ситуация
Твърденията на Кирил Петков са свързани с доставките на втечнен газ през Гърция
Енергийният министър Росен Христов направи инспекция на газовата връзка с Гърция
Пълните условията на търга за втечнен природен газ са публикувани на сайта на "Булгаргаз"
Имаме интерес да доставяме втечнен природен газ (LNG) на българския пазар от САЩ. Това обяви Фредерик ван Ойен, вицепрезидент в американската компания...