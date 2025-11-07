Вертикалният газов коридор навлиза в нов етап със старта на два маршрута

Енергийният пейзаж на Европа се променя бързо, а България се оказва в центъра на новата геополитическа карта. Операторът ICGB, който управлява междусистемната газова връзка Гърция-България, обяви две нови трасета – Маршрут 2 и Маршрут 3 – част от проекта за Вертикалния газов коридор. Те ще осигурят доставки на втечнен и каспийски газ към Източна Европа и Украйна, заменяйки руските потоци с по-надеждни източници.

България става ключов енергиен център

Новите маршрути са резултат от общи усилия между операторите на газопреносни системи на Гърция, България, Румъния, Молдова и Украйна. На срещата на високо равнище в Атина, организирана от Министерството на енергетиката на САЩ и Атлантическия съвет, бе подписано писмо за създаването на двете трасета. Те ще осигурят стратегически пренос от LNG терминала в Александруполис и Трансадриатическия газопровод (TAP), през IGB и Трансбалканския газопровод, до украинската мрежа.

Така България се превръща в ос на енергийната сигурност на Балканите, като свързва южните морски входове на ЕС с източноевропейските пазари. „Подписването е ясен знак за споделена решимост да запазим достъпа до енергийни потоци в региона“, коментираха изпълнителните директори на ICGB Теодора Георгиева и Джордж Сатлас.

Вертикалният коридор - нова ос на независимостта от Русия

Маршрут 2 и Маршрут 3 ще позволят доставки на газ от Съединените щати и други производители, с което ЕС укрепва целта си за пълна диверсификация. ICGB предоставя 46% отстъпка от тарифата си за пренос, за да направи трасетата конкурентни и достъпни. Проектът ще бъде активен от декември 2025 до април 2026 г., синхронизирано с вече действащия Маршрут 1.

Тези нови линии са не просто технически решения – те са геополитически отговор на зависимостта от Москва. Осигуряват стабилност, алтернативни източници и енергийна солидарност в период, когато Украйна и регионът се нуждаят от предвидими доставки.

Енергията като обща кауза на Европа и САЩ

На форума в Атина присъстваха енергийните министри на шест държави, сред които българският Жечо Станков и американският Крис Райт. Съвместната инициатива показва, че сътрудничеството между ЕС и Вашингтон вече преминава отвъд дипломатическите декларации – към реални инфраструктурни решения.

Вертикалният коридор и новите маршрути са пряко отражение на новата европейска философия за енергийна независимост: повече партньори, повече маршрути и по-малко зависимости. А България, с газопровода IGB като гръбнак на системата, стои в самия център на тази стратегическа промяна.

