Съседът на Калушев не е на себе си от страх

Все още не е ясно какви доказателства са открити в къщата на Ивайло Калушев в странджанското село Българи. Къщата беше претърсена вчера от криминалисти. Мъжът с часове беше разпитван от полицията, тъй като живее най-близо до имота, използван от организацията на Калушев и е имал пряк контакт с обитателите на къщата.

Дамян от село Българи все още не желае да споделя какво знае за пребиваването на организацията на Калушев само на метри от дома му. Но е изплашен от разпитите на полицията и всичко, което излиза по случая "Петрохан", съобщи БНТ.

Дамян, съсед на Ивайло Калушев: "Животът ми е в опасност"

Какво ви притеснява?

- Какво съм видял тук, какво съм таковал. Тези, които са свързани с таковата, един по един се преселват в по-добрия свят“.

Дамян е разпознал голяма част от хората около Калушев, които са му показани на снимки от разследващите. В имота не е виждал само Дечо Илиев.

Дамян, съсед на Ивайло Калушев: „Всички ги разпознавам, как да не ги знам. Откакто направиха къщата аз съм работил тук колко години в тази къща.

А сега какво ви притеснява, когато няма никой тук?

- Какво като няма никой. Ще дойдат, ще ми запалят колата, ще ме утрепят, ще ми запалят къщата и ще кажат....".

Когато Калушев става собственик на двуетажната къща в село Българи през 2022 г. не остава незабелязан от съседите, които често виждали високооборудвани автомобили да спират пред имота. Съседи казват, че повечето посетители били възрастни хора, но са забелязвали и деца.

Киро Стоянов, съсед на Ивайло Калушев: „Момченце, може би 10-12 години, но отдалеч. Те не смееха да се показват. Не съм забелязал нещо, което да ми е говорило по отношение на будизма“.

Религиозните знамена от вътрешния двор на къщата вече са иззети от полицията. А какви записи пазят видеокамерите и какви други доказателства са открити, все още остава неясно.

