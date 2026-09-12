„Автомобилна администрация“ извърши проверки на 2 тежки пътни инцидента
Агенцията продължава засиления контрол по пътищата на страната
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Агенцията продължава засиления контрол по пътищата на страната
Прокуратурата трябва да разследва манитнелите, смята Красимир Георгиев
Има опасност поне единият от тях да се укрие или да извърши друго престъпление
Към момента не е ясно какъв е бил размерът на искания подкуп
Целта на извънредните проверки е да се анализират причините за инцидентите от последните дни
Отпада обаче задължението за полагане на вътрешен теоретичен и практически изпит
Това ще се случи от 1 август, ако системата работи на 90% правилно
Досегашният директор е освободен от поста
Агенция „Автомобилна администрация“ предлага 9 нови електронни административни услуги за шофьорите
Взимали подкупи и събирали такса "спокойствие"
Теоретичните изпити на кандидатите за водачи вече ще се провеждат само в кабинети на ИА "Автомобилна администрация" (ИААА). Това съобщиха от транспорт...
Служители на Автомобилна администрация в Хасково са задържани. Това съобщиха от пресцентъра на прокуратурата и уточниха, че четиримата (Даниел Х., Вих...
София. Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски разпореди засилено присъствие на екипите на Автомобилна адм...
София. Станимир Флоров ще бъде назначен за изпълнителен директор на ИА "Автомобилна администрация" (ИААА) към транспортното министерство, научи "Станд...
Специализираното звено между Софийска градска прокуратура и ДАНС обвини длъжностни лица от ДАИ – Плевен. Това съобщиха от пресцентъра на прокуратурата...
Едно возило е спряно от движение
София. Няма да има ограничение на колко години може да е таксиметровата кола, обяви Димитър Ганев, директор на изпълнителна агениця "Автомобилна админ...
София. „Констатиран е случай на корупция в отдел на ИА „Автомобилна администрация" в София. Това каза Димитър Ганев, изпълнителен директор на агенция...
София. "Няма да има съкращения в пощите до края на годината", заяви министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Данаил Папазов...
София. Двама са основните кандидати за изпълнителен директор на ИА "Автомобилна администрация" (ИААА) на мястото на подалия оставка Валентин Божков....