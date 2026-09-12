Отмениха полет до София заради Етна
Нарушенията във въздушния трафик засягат хиляди пътници
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Нарушенията във въздушния трафик засягат хиляди пътници
Хиляди туристи останаха без полети в разгара на сезона, а въздушното пространство над Сицилия е ограничено
легендарният вулкан отново демонстрира силата си
Образува се зловеща пепелна бомба
Отклоняват полети заради гъстия дим и саждите
Пророчество, свързано с вулкана Етна, вече се сбъдна
Канадка твърди, че артефактите от руините на Помпей са прокълнати
По западния склон на вулкана се спусна и поток лава
Новото изригване не представлява заплаха засега
Данни за пострадали и материални щети няма.
В зоната на Етна тази сутрин са били регистрирани повече от 130 случая на сеизмична активност...
Вулканът Етна на италианския остров Сицилия започна да изхвърля лава и пепел. Изригването е било предшествано от подземни трусове, съобщава БГНЕС. Ф...
Рим. Етна, най-активният вулкан в Европа, избухна отново, като освети небето над голяма част от Източна Сицилия и изстреля извисяваща се колона от пеп...