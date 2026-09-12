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Етна изригна отново

Етна изригна отново

Рим. Етна, най-активният вулкан в Европа, избухна отново, като освети небето над голяма част от Източна Сицилия и изстреля извисяваща се колона от пеп...

17 ноември | 15:03
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