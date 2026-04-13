Иран скочи: Нито едно пристанище няма да е безопасно!

Съединените щати обявиха блокада на иранските пристанища и крайбрежие, а отговорът на Техеран дойде светкавично и с крайно остър тон. Заплашиха, че нито едно пристанище в региона няма да бъде безопасно.

Напрежението в Персийския залив и Оманския залив рязко се покачи, а първите сигнали сочат за спиране или силно ограничаване на корабния трафик през стратегическия Ормузки проток. Така конфликтът между двете страни преминава в нова, още по-рискова фаза. Ситуацията вече засяга не само военната, но и икономическата сигурност на целия регион.

Американската армия потвърди намерението си да наложи блокада, целяща да ограничи достъпа на Иран до ключови морски маршрути. Това решение идва на фона на продължаващото напрежение около войната и опитите за контрол върху енергийните доставки.

От иранска страна реакцията бе категорична. Държавната телевизия ИРИБ цитира военни представители, които заявиха, че сигурността в региона не може да бъде частична. По думите им тя или ще бъде гарантирана за всички, или за никого.

„Нито едно пристанище в региона няма да бъде безопасно“, предупреди иранската армия, като даде ясен сигнал, че евентуална ескалация няма да остане ограничена само в рамките на иранските води.

Тази размяна на заплахи поставя под сериозен риск едни от най-важните морски коридори в света, през които преминава значителна част от глобалните енергийни доставки. Всяко нарушение на трафика в този район може да доведе до шокови ефекти върху цените на петрола и световната икономика.

