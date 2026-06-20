Важно за пътешествениците! Авиокомпаниите от Залива възстановяват полетите

Авиокомпаниите в Персийския залив се завръщат на пазара, докато светът очаква надеждно мирно споразумение в региона, съобщава Ройтерс.

Близкият изток е дом на едни от най-големите авиопревозвачи, които понесоха сериозни удари поради конфликта между САЩ и Израел с Иран. Иранските атаки с дронове и ракети през последните месеци принуждаваха летищата да затварят и променяха маршрути в района.

Общият брой полети на водещите авиокомпании от Персийския залив вече е достигнал около 82% от нивото на 27 февруари – деня преди началото на конфликта, според данни на Flightradar24, а в последните дни полетите на „Гълф еър“ и „Кувейт еъруейз“ дори надхвърлиха 100% от това ниво.

Трите най-големи авиокомпании – „Емирейтс“, „Катар еъруейз“ и „Етихад“ – операт на нива от 90% или повече от преди войната. Полетите на „Етихад“ и „Катар еъруейз“ паднаха до 40-50% само преди месец. „Емирейтс“, която значително инвестира в поддръжката на флота си, продължава да поддържа по-високо ниво на операции.

След подписването на временно споразумение между САЩ и Иран в сряда, след почти четири месеца на конфликт, и предстоящите преговори в Швейцария, оптимизмът за авиокомпаниите от Персийския залив значително нараства.

Отпадането на военните действия ще позволи повторното отваряне на въздушните коридори в региона, давайки възможност на местните превозвачи да възобновят работата си напълно, коментира Джеймс Халстед, управляващ партньор в “Авиейшън стратеджи“.

Проблеми с безопасността

Дроновите атаки по време на конфликта в Иран принуждаваха самолети на летящи от и към Персийския залив да променят маршрута, ограничавайки безопасността на пътниците и екипажа, и свивайки полетите до няколко сигурни коридора.

Много европейски и азиатски авиокомпании преустановиха полетите си към региона, като много предупреждения остават в сила. Австралия обаче облекчи препоръките си за пътуване до няколко държави от Близкия изток, като това е положителен сигнал за възстановяването на региона като важен транзитен хъб.

Агенцията за авиационна безопасност на ЕС (EASA) е оставила предупреждението си за полети към региона поради свързаните рискове. Агенцията заяви пред Ройтерс, че ще преразгледа предупрежденията си на база последните събития, определяйки региона като „зона на конфликт“. Въпреки това те подчертаха, че е „твърде рано“ да се оцени дали намалението на напрежението ще доведе до трайно намаляване на рисковете за гражданската авиация.

Въздействията се разширяват извън Залива

Персийският залив, богат на нефт, в последните години полага усилия да укрепи позициите си като глобален транспортен хъб и туристическа дестинация, инвестирайки сериозни средства в хотели, летища и събития. Пълното отваряне на въздушното пространство би трябвало значително да накара икономиките на Персийския залив да растат.

Тим Кларк, изпълнителен директор на „Емирейтс“, заяви пред Ройтерс миналата седмица, че компанията ще се фокусира върху облекчаването на притесненията на пътниците относно безопасността и надеждността. Данните на Flightradar24 показват, че базираната в Дубай авиокомпания е достигнала 86% от обема на полетите си преди конфликта.

„Етихад“ предлага на посетителите в Абу Даби безплатна медицинска туристическа застраховка от юли до декември.

Полетите на „Гълф еър“ и „Етихад“ са достигнали 93% от нивата си през февруари, докато „Кувейт еъруейз“ и „Катар еъруейз“ достигат 86% и 87% съответно. Полетите на „Еър Арабия“ и „Флайдубай“ са по-ниски – 75% и 57% от нивата преди войната.

Въздействията от конфликта обхващат значителни области извън Персийския залив. Рязкото повишаване на цените на самолетното гориво, които започнаха да намаляват, затруднява авиокомпаниите, графиците им бяха нарушени в Европа и Азия, а превозвачите изтегляха самолети от обслужване и извършваха дълги „полети без цели“, за да reposition техните машини.

Международната асоциация за въздушен транспорт (IATA), представляваща над 370 авиокомпании, контролиращи приблизително 85% от глобалния въздушен трафик, намали наполовина предишната си прогноза за печалба на сектора за 2026 г. поради конфликта в Иран. Сега очакванията за обща нетна печалба са 23 милиарда долара, значително под предишната прогноза от 41 милиарда долара, както и значителен спад спрямо печалба от 45 милиарда долара, реализирана през 2025 г.

travelnews.bg

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