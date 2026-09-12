САЩ и Иран си разменят удари
Хора от Южен Иран останаха без вода в жегата
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Хора от Южен Иран останаха без вода в жегата
Американски хеликоптер за медицинска евакуация ще извърши три поредни кацания на територията на военна болница в Сливен в събота. Това съобщи пред "Ст...
Американски хеликоптер "Блек хоук" кацна в Сливен. Малко преди 13 часа в сряда машината се приземи на хеликоптерната площадка в двора на военната болн...