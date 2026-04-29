Дъщерята на Коломбо се самоуби

Жаклин Фолк, дъщеря на покойната звезда от „Коломбо“ Питър Фолк, е починала на 60-годишна възраст.

Според данни на съдебномедицинската служба в окръг Лос Анджелис, цитирани от "People", Жаклин е открита мъртва в жилище в Лос Анджелис в понеделник, 27 април. Смъртта ѝ е определена като самоубийство.

Допълнителната информация в доклада посочва, че тялото е освободено, а случаят остава отворен, докато разследването продължава.

Жаклин е една от двете дъщери, осиновени от Питър Фолк и първата му съпруга и университетска любов Алис Мейо. Актьорът, носител на награда „Еми“, остава в историята с ролята си на разпиляния, но блестящ детектив лейтенант Коломбо. Той почина през 2011 г. на 83 години след битка с Алцхаймер и деменция.

В кариерата си Питър Фолк участва в десетки филми, сред които "The Princess Bride", "The Great Race" и "It’s a Mad, Mad, Mad, Mad World".

Жаклин Фолк е живяла далеч от светлините на прожекторите, пазейки личния си живот, въпреки връзката си с Холивуд чрез баща си. Нейната сестра Катрин Фолк по-късно се превръща в активен защитник на правата на семействата, като говори открито за трудностите около настойничеството над баща им в последните му години.

Катрин твърди, че е срещала пречки да поддържа контакт с него – опит, който стои в основата на инициативата ѝ за законодателни промени, известни като „Закона на Питър Фолк“, насочени към защита на правото на посещения и комуникация между възрастни деца и техните родители.

Според информация на организацията Catherine Falk Organization, двете сестри са научили за смъртта на баща си „от медийни публикации и от своя адвокат“. Те също така твърдят, че той е бил погребан без да бъдат уведомени.

