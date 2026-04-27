Стрелбата на метри от Тръмп води до спешен преглед на службите

Директорът на ФБР Каш Пател заяви, че агенцията ще работи съвместно с други местни и федерални служби, включително Министерство на вътрешната сигурност и Сикрет сървис, за да анализира уроците от инцидента в събота по време на вечерята на кореспондентите в Белия дом.

По думите му случаят изисква задълбочена проверка, тъй като „почти е отнел живота на десетки, ако не и на стотици хора“, като единствено бързата реакция на органите на реда е предотвратила тежки последици. Пател подчерта, че ще се търсят начини за подобряване на сигурността не само за това събитие, но и за всички бъдещи прояви, като добави, че „ще се извлекат поуки“ от случилото се.

Той отказа да коментира конкретни въпроси за заподозрения нападател преди съдебното му изслушване.

На този фон началникът на администрацията на Белия дом Сюзи Уайлс ще свика още в началото на седмицата среща с оперативния екип на Белия дом, Сикрет сървис и ръководството на Министерство на вътрешната сигурност, за да бъдат обсъдени протоколите за сигурност и добрите практики при големи събития с участието на президента Доналд Тръмп.

Според високопоставен представител на администрацията срещата ще разгледа както мерките, които са проработили при неутрализирането на заплахата в събота, така и допълнителни възможности за засилване на сигурността. Целта е всички институции да координират действията си максимално ефективно при предстоящите прояви.

Особен акцент ще бъде поставен върху подготовката за мащабните събития по случай 250-годишнината на САЩ, като се търси гаранция за високо ниво на сигурност и доверие сред участниците.

От Белия дом подчертаха, че президентът подкрепя ръководството на Сикрет сървис и оценява действията им като „отлични“, след като нападателят е бил неутрализиран, а президентът, първата дама, вицепрезидентът и членовете на кабинета са били изведени в безопасност.

Въпреки това остават въпроси относно пробива в сигурността, включително как заподозреният е успял да премине през контролните точки с металдетектори на ниво над залата, където се е провеждало събитието. Разследването продължава, като именно тези слабости ще бъдат във фокуса на предстоящите проверки и промени.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com