Засукани ястия за Чарлз и Камила в Белия дом. Ядоха смръчкули

Крал Чарлз III и кралица Камила бяха посрещнати с изискана четиристепенна вечеря в Белия дом.

Първата дама Мелания Тръмп лично е избрала менюто, което започва с велуте от градински зеленчуци, описано като "копринена и ароматна" супа, както и със салата от палмови сърцевини с препечен шалот и микромента, съобщи списание "Пийпъл", цитирано от Bulgaria ON AIR.

Пресните подправки, използвани във второто ястие - равиоли с рикота и смръчкули, са от Кухненската градина на Белия дом. Пастата е била поднесена с лек пармезанов сос.

Като трето ястие кралската двойка и останалите гости в Източната зала, сред които основателят на "Амазон" Джеф Безос и голфърът Рори Макилрой, опитаха морски език "мьониер".

Специални вина

Десертът представляваше шоколадово гато във формата на пчелен кошер, с крем от ванилова шушулка и бадемов пандишпан, поднесено със сладолед от крем фреш и мед от Белия дом. Сред напитките бяха вината Hopkins Riesling "Heritage" 2024 на Hopkins Vineyards, Penner-Ash Pinot Noir "Willamette Valley" 2022 на Penner-Ash Wine Cellars и Newton Chardonnay "Unfiltered" 2022 на Newton Vineyard.

77-годишният Чарлз и 78-годишната Камила са в Америка за четиридневно държавно посещение.

Сигурността им беше засилена, съобщи бившият бодигард на британското кралско семейство от лондонската полиция Саймън Морган, заради стрелбата през уикенда преди вечерята на кореспондентите в Белия дом.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com