Тръмп отправи ново остро предупреждение

13 апр 26 | 18:11
Американският президент Доналд Тръмп предупреди днес, че иранските кораби, които се приближат до американската блокада на иранските пристанища, че бъдат “незабавно елиминирани”, предаде Ройтерс.

Срокът, поставен от САЩ, за начало на блокадата - 14 ч. по Гринуич (17 ч. българско време), вече мина, отбелязва Франс прес.

До момента американските въоръжени сили не са потвърдили, че блокадата е започнала, след прекратяването на преговорите с Иран в Исламабад през уикенда.

Пакистанският президент Шехбаз Шариф, посредник в преговорите между Вашингтон и Техеран, междувременно заяви днес, че прекратяването на огъня между САЩ и Иран “остава в сила” и че се правят опити за уреждане на оставащите конфликтни въпроси.

“Спирането на огъня продължава и, както казах, продължават опитите за разрешаване на останалите спорни точки”, заяви той в излъчвано по телевизията обръщение, предаде БТА.

FBI AND ICE MUST TO ARREST DONALD TRUMP AND NETANYAHU/IZrael TODAy
ВНИМАНИЕ ИРАН И ИЗРАЕЛ СА ОКУПИРАНИ ОТ ЕднА И СЪЩА ДИВЕРСИОННО ТЕРОРистиЧНА МАФИЯ. ОТ ИЗраел командват в момента въоръжените сили на ИРАн ,шпиони на израел командват хамас, хисбула И ХУСИТЕ В ЙЕМЕН . Командват и ПИАР НАКРКОМАНИТЕ ОКОЛО DONALD TRUMP..

