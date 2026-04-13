Централното командване на САЩ разшири блокадата. Прехваща кораби

Американските военни ще наложат блокада в Оманския залив и Арабско море на изток от Ормузкия проток и тя ще се прилага за целия корабен трафик, независимо от флага, съобщи Централното командване на САЩ в бележка до моряците, видяна от Ройтерс в понеделник.

В предварителната бележка се казва, че блокадата ще влезе в сила в 14:00 GMT (17:00 ч. българско време) днес.

„Всеки кораб, който влиза или напуска блокираната зона без разрешение, подлежи на прехващане, отклоняване и залавяне“, се казва в бележката. „Блокадата няма да възпрепятства неутралното транзитно преминаване през Ормузкия проток до или от неирански дестинации.“

Иранската армия заяви, че ограниченията на САЩ, наложени върху корабите в международни води, „са равносилни на пиратство“, предаде Ройтерс, позовавайки се на говорител на Иранските въоръжени сили, посочва bTV.

Той изтъкна решимостта на Техеран да поддържа постоянен механизъм за контрол върху Ормузкия проток след заплахите от Вашингтон.

Блокадата ще се отнася за всички плавателни съдове, независимо от коя държава са, ако влизат и излизат от иранските пристанища или крайбрежните райони на Ислямската република. Президентът на САЩ Доналд Тръмп потвърди налагането на блокада.

Иранският военен говорител добави, че пристанищата в Персийския залив трябва да бъдат достъпни или за всички, или за никого. Той посочи, че никое пристанище в Персийския залив или Оманския залив няма да бъде в безопасност, ако иранските пристанища бъдат застрашени.

