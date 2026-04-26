Нови подробности за мъжа, стрелял по Тръмп

Изпълняващият длъжността главен прокурор на САЩ Тод Бланч заяви, че правоприлагащите органи смятат, че мъжът, произвел изстрели по време на вечерята на Асоциацията на кореспондентите на Белия дом, е искал да вземе на прицел представители на администрацията на Доналд Тръмп, предадоха световните агенции, цитирани от БТА.

"Изглежда, че той наистина е бил на път да се прицели в хора, които работят в администрацията, вероятно включително и в президента“, каза Бланч по телевизия "Ен Би Си Нюз". Бланч допълни, че заподозреният за атаката вероятно е пътувал с влак от Лос Анджелис до Чикаго, а след това оттам до Вашингтон.

„Заподозреният ще бъде официално обвинен във федерален съд в понеделник за нападение на федерален служител и за използване на огнестрелно оръжие с цел убийство на федерален служител“, каза още Бланч. Той добави, че заподозреният не е сътрудничи на разследващите към днес сутринта.

Главният прокурор също така изрази увереност, че визитата на крал Чарлз Трети във Вашингтон ще прочете при пълна безопасност.

Чарлз Трети би трябвало да започне държавна визита в САЩ утре следобед местно време, припомнят световните агенции.

