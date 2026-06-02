"Ти си напълно луд!“: Тръмп избухна срещу Нетаняху

Президентът на САЩ Доналд Тръмп остро е разкритикувал израелския премиер Бенямин Нетаняху по време на напрегнат телефонен разговор в понеделник заради ескалацията на военните действия в Ливан, съобщава Axios, позовавайки се на двама американски представители и още един източник, запознат с разговора.

Според информацията Тръмп е използвал остър тон и нецензурни изрази, обвинявайки Нетаняху, че действията на Израел застрашават важни американски интереси в региона.

Разговорът се е провел на фона на предупреждения от страна на Иран, че може да прекрати преговорите със САЩ заради израелските операции в Ливан.

По данни на източниците Тръмп нарекъл Нетаняху „луд“ и го обвинил в неблагодарност. Американският президент също така се противопоставил на плановете на Израел да нанесе удари по цели в Бейрут.

Според един от американските представители Тръмп предупредил Нетаняху, че евентуална атака срещу ливанската столица ще доведе до още по-голяма международна изолация на Израел.

Източниците твърдят още, че Тръмп е припомнил подкрепата си към Нетаняху по време на съдебните му проблеми, свързани с обвинения в корупция.

По думите на един от участниците в брифинга американският президент заявил:

„Ти си напълно луд. Ако не бях аз, щеше да си в затвора. Спасявам те, а сега всички те мразят. Всички мразят Израел заради това.“

Друг източник твърди, че в един момент Тръмп е повишил тон и е попитал Нетаняху: „Какво, по дяволите, правиш?“

Според американски представители президентът е разбирал необходимостта Израел да се защитава от атаките на „Хизбула“, но е смятал, че през последните дни действията на израелската армия са станали непропорционални.

Освен заплахите за удари по Бейрут Израел разширява и сухопътната си операция в Южен Ливан.

Друг американски представител посочва, че Тръмп е бил особено обезпокоен от големия брой цивилни жертви и разрушенията, причинени при операции срещу отделни командири на „Хизбула“.

След разговора Израел се е отказал от плановете за удари по цели в Бейрут, твърди израелски представител пред Axios.

Отношенията между Тръмп и Нетаняху и преди са преминавали през напрегнати моменти, но двамата лидери са продължавали да координират действията си по ключови теми като Иран и регионалната сигурност. Според един от източниците това е бил един от най-напрегнатите разговори между двамата, откакто Тръмп се е завърнал в Белия дом.

След разговора американският президент публикува съобщение в социалната мрежа Truth Social, в което заяви, че преговорите с Иран продължават „с бързи темпове“.

От своя страна Нетаняху съобщи, че е уведомил Тръмп, че Израел ще атакува цели в Бейрут, ако „Хизбула“ не прекрати нападенията срещу израелска територия. Той подчерта, че израелската позиция остава непроменена и че операциите в Южен Ливан ще продължат.

Според втори американски представител обаче в крайна сметка Тръмп е успял да наложи волята си в разговора. По негови думи Нетаняху е отговорил: „Добре, добре, просто се уверете, че всичко ще бъде уредено.“

Към момента канцеларията на израелския премиер не е коментирала официално информацията.

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