Убедителен старт за Каратанчева на турнира в Богота

Лиа Каратанчева се класира за втория кръг на квалификациите на турнира по тенис на клей от сериите УТА 250 в Богота с награден фонд над 283 хил. долара. Българката постигна победа над канадката Карол Чжао с 6:1, 6:4 за 1 час и 29 минути. С успеха тя продължава напред в пресявките. В следващия си мач ще се изправи срещу италианката Мириана Тона.

Поставената под номер 12 в схемата Каратанчева започна уверено срещу Чжао и бързо наложи контрол върху двубоя. Българката реализира два пробива още в началото и поведе с 4:0, което ѝ позволи спокойно да затвори първия сет при 6:1.

Във втората част Каратанчева отново взе инициативата и си осигури аванс от 5:1. В края на сета обаче Чжао успя да върне три поредни гейма и да намали изоставането си, но българката запази концентрация и приключи мача с 6:4.

В следващия кръг Каратанчева ще се изправи срещу 31-годишната Мириана Тона от Италия в битка за място в основната схема на турнира.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com