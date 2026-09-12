Българка разказва за земетресението в Колумбия! Силно и дълго
Има, за съжаление, много жертви. Летището в Перейра е много разрушено, казва тя
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Има, за съжаление, много жертви. Летището в Перейра е много разрушено, казва тя
Победа в два сета над канадката Чжао класира българката напред
Българският гражданин успява да избяга през зоната за регистрация на летището, преди да бъде задържан
Каталунците ще играят на 1 март в Богота
68 човека са ранени при атаката с кола бомба...
Над 6000 души позираха голи пред сградата на парламента в Богота, Колумбия, в сеанс на световноизвестния американски фотограф Спенсър Тюник, за да пре...
Екземплярът от първото издание на "Сто години самота" на Нобеловия лауреат за литература Габриел Гарсия Маркес е намерен, съобщи колумбийската полиция...
Богота. Случаен куршум е убил млада жена по време на празненствата след триумфа на колумбийския национален отбор срещу Уругвай. Куршумът е бил изстре...
Забавиха двубоя в Богота с 4 часа, Шарапова на косъм да се откаже
Богота. Най-малко 5 са жертвите в колумбийската столица Богота на празненствата за класирането на националите на Мондиал 2014. Трима са загинали от ог...
Богота. Канадска гражданка е била задържана на летището в колумбийската столица Богота, при опит да пренесе контрабандно 2 кг кокаин, скрити във фалши...