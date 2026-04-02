Гергана Топалова с категоричен ход към титлата в Аржентина

Българската тенисистка Гергана Топалова се класира убедително с победа за четвъртфиналите на турнира на клей в аржентинския град Хунин с награден фонд от 30 хиляди долара, след като не остави шанс на представителката на домакините Луна Мария Синали.

Поставената под номер 6 в схемата Топалова спечели двубоя с 6:3, 6:0 за 1 час и 36 минути, като демонстрира пълен контрол върху случващото се на корта. Българката поведе с 5:2 в първия сет, след което направи впечатляваща серия от седем поредни гейма, с която окончателно пречупи съперничката си.

Това е втора категорична победа за Топалова в турнира, след като в първия кръг тя разгроми бразилката Луиза Фулана със същия резултат - 6:3, 6:0. До момента българката е загубила едва три гейма в надпреварата, което подчертава отличната й форма.

В следващата фаза Топалова ще се изправи срещу победителката от срещата между полякинята Гина Фейстел и поставената под номер 4 в схемата аржентинка Виктория Босио, като амбициите ѝ за още по-дълбоко класиране изглеждат напълно оправдани.

