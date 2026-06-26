Защо Наклонената кула в Пиза не се срутва?

Наклонената кула в Пиза се смята за една от най-емблематичните постройки на Италия.

Тя обаче не е единствената наклонена сграда в света. От „Танцуващите къщи“ в Нидерландия до пагодата Tiger Hill в Китай – на различни места по света има множество известни сгради, които са се наклонили, пише ББС.

Но защо тези сгради се накланят? И защо наклонът им не означава непременно, че ще се срутят?

Защо някои сгради се накланят?

Според доц. д-р Манди Корф, специалист по геотехническо инженерство в Техническия университет в Делфт, причините една сграда да се наклони могат да бъдат различни.

В някои случаи, както при известните „Танцуващи къщи“ в Нидерландия, причината е използваната фундаментна система.

Корф обяснява, че повечето къщи в центъра на Амстердам са построени върху дървени пилоти. Те са поставени по двойки под стените и фасадите на сградите.

Пилотите достигат до около 12 метра под земята, преминавайки през меки пластове от глина, торф и пясък.

„Докато пилотите остават здрави, на къщите не им се случва нищо“, казва тя.

С течение на времето обаче дървените пилоти могат да започнат да гният или да се повреждат. Това може да доведе до появата на пукнатини, а неравномерното износване или разпределение на тежестта може постепенно да наклони сградата.

Примерът с кулата в Пиза

Почвените условия също могат да причинят накланяне на сградите. Кулата в Пиза е един от най-известните примери.

Проф. Нуцианте Сквеля от Университета в Пиза, специалист по почвена механика и фундаментни конструкции, е част от екипа, който следи състоянието на кулата.

В интервю за радиопрограмата Witness History на BBC той обяснява:

„Кулата започва да се накланя още в самото начало на строителството, защото почвата е била изключително мека. Тя е потънала с около три до четири метра.“

Някои сгради се накланят и заради промени в почвените условия, причинени от човешка дейност. Такъв пример е кулата на Старата църква (Oude Kerk) в Делфт.

„Тя не е толкова известна като кулата в Пиза, но също се накланя“, казва Корф.

Кулата се е наклонила към канала, тъй като при прокопаването му е била премахната част от почвата. Едната страна е станала по-мека, а намаленото налягане в основата е довело до накланяне още след построяването на сградата.

Промените в нивото на подпочвените води също могат да предизвикат подобни проблеми.

Когато наклонът е умишлен

Понякога сградите са построени наклонени съвсем умишлено.

Според Корф много от старите къщи в Амстердам са изградени с лек наклон напред, тъй като в миналото са служели като търговски складове.

Повечето от тях се намират край каналите и са били проектирани така, че стоките да могат по-лесно да се вдигат и вкарват в сградата.

„Това означава, че наклонът напред не е проблем. Но когато една сграда се накланя настрани, обикновено това не е било предвидено“, обяснява тя.

Кога е необходимо изправяне?

Фактът, че една сграда е наклонена, не означава автоматично, че е опасна.

„За да стане една конструкция наистина нестабилна, тя трябва да се наклони доста повече“, казва Корф.

В някои случаи обаче се налага намеса. Именно такъв е случаят с кулата в Пиза.

Макар да започва да се накланя още по време на строителството си, измерванията през XX век показват, че наклонът продължава да се увеличава.

„Ситуацията беше доста тревожна“, казва Сквеля.

Срутването на Гражданската кула в Павия през 1989 г. се оказва повратен момент. Според него именно този инцидент става повод кулата в Пиза да бъде затворена за посетители година по-късно.

За стабилизирането ѝ са обсъждани различни решения.

„Избраният метод беше премахване на почва“, обяснява Сквеля.

„Без да се докосва самата кула, от северната страна на основите бяха извадени 37 кубически метра почва.“

Единадесет години по-късно кулата отново е отворена за посетители.

Специален случай

Според Корф този метод е специфичен именно за кулата в Пиза.

„Това е много особен случай и подобен подход обикновено не се прилага“, казва тя.

При сградите върху дървени пилоти, каквито са много от къщите в Амстердам, подмяната на основите може да спре по-нататъшното накланяне. Това обаче изисква практически пълно демонтиране на приземния етаж.

Понякога сградите могат да бъдат повдигнати с хидравлични крикове, подобно на автомобил. Но според Корф това невинаги е добро решение.

„Ако една сграда е силно наклонена, пълното ѝ изправяне може да бъде опасно, защото с времето конструкцията се е приспособила към това положение“, обяснява тя.

„Най-важното е поне да не се влоши състоянието.“

Предизвикателствата на бъдещето

Според Корф съвременните инженери разполагат с технологии, които позволяват почти всякакви решения.

„Почти всичко е възможно“, казва тя.

„Но тези процедури са много скъпи и сложни.“

Нейни изследвания показват, че само в Нидерландия около 75 000 жилища, построени върху дървени пилоти, са изложени на риск от повреди. Броят на сградите с плитки основи, които също са застрашени, е приблизително три пъти по-голям.

Специалистите се опасяват, че проблемът може да се задълбочи.

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