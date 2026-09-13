Защо Наклонената кула в Пиза не се срутва?
На различни места по света има множество известни сгради, които са се наклонили,
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На различни места по света има множество известни сгради, които са се наклонили,
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