Верона попари Каляри в края, Сулев пак чака своя шанс
Гол в 87-ата минута прати гостите на осминафинал срещу Рома, а пловдивчанинът остана резерва
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Гол в 87-ата минута прати гостите на осминафинал срещу Рома, а пловдивчанинът остана резерва
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Полузащитникът на Рома Раджа Наинголан разкри, че е бил объркан с терорист в родната си Белгия. Нелепата случка се развила в родния за футболиста град...