Нови рокади в парламента
Депутатите направиха промени в състава на постоянните парламентарни комисии
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Депутатите направиха промени в състава на постоянните парламентарни комисии
Депутатите определиха съставите и ръководствата
Лютви Местан и петимата депутати, които напуснаха парламентарната група на ДПС, бяха освободени от комисиите в Народното събрание. Според правилника...
Независимата Ана Баракова ще отговаря за жалбите Тежки разправии кой коя комисия да оглави разтресоха парламента. Заради бурните дебати бяха избрани...
Връщат Румен Порожанов във фонд "Земеделие" София. Една от главните преговарящи от екипа на ГЕРБ и спец по финансовите въпроси - Менда Стоянова, ще о...
София. "Парламентарната група на ГЕРБ взе своето политическо решение да участваме само като редови членове в комисиите, но не и да търсим легитимаци...
София. Избраха депутати на ГЕРБ за членове на парламентарните комисии. С това парламентарните комисии вече са в пълен състав. Досега народните предста...
Орешарски отчита 100-те дни на кабинета и на "Позитано" 20
София. Зам.-шефката на парламента Мая Манолова се зае със сигнали за сметки на ток, които били високи по думите на клиенти. А депутатите от БСП иниции...
София. Протестиращите срещу правителството на Пламен Орешарски днес ще се съберат за традиционния протест на пл. "Независимост" по-рано - в 17.00 ч.,...
София. Ще предложим народни представители от всички парламентарни групи да ръководят комисии. Това заяви в интервю за предаването „Седмицата" на Дарик...
БСП иска правната и бюджетната комисия, "Атака" взима "Антимафия"