Любима на геймърите игра е безплатна за цяла седмица

Activision обяви безплатна седмица за Call of Duty: Black Ops 6.

От 9 до 16 октомври всеки може да играе шутъра безплатно. През този период ще бъдат достъпни всички режими: сюжетна кампания, мултиплейър и зомбита.

Стартирането на пробния период съвпада с излизането на сезон 6 на Black Ops 6 и Warzone.

Актуализацията ще добави нови карти, режими, оръжия и събитието The Haunting – традиционно събитие за Хелоуин с тематични скинове и специални мисии.

Activision редовно пуска безплатни седмици, за да привлече нови играчи към актуализациите на поредицата.

Но този път възникна забавна ситуация: пълното пускане на Battlefield 6 е насрочено за 10 октомври.

Следващата част на Call of Duty, Call of Duty: Black Ops 7, излиза съвсем скоро, на 14 ноември. Нов трейлър с първия геймплей беше показан наскоро на Gamescom 2025.

