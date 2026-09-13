Стотици се събраха на Седемте рилски езера. Заветите на Петър Дънов
Бялото братство посреща днес Космическата нова година
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Бялото братство посреща днес Космическата нова година
Учителят вижда риск в източните упражнения и предлага собствена система - паневритмията
Празнична Паневритмия на поляната край езерото Бъбрека
Според Петър Дънов физическата нова година започва на 1 януари, Духовната - на 22 март, а Божествената - на 19 август
Българският културен институт организира вечер, посветена на Паневритмията
Бялото братство от София до Тасмания посреща днес Духовната нова година с паневритмия