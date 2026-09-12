На коя страна е най-добре да се спи? Лекар разкри истината

Има много митове за това коя е най-добрата поза за сън, а една от най-популярните препоръки е човек винаги да лежи на лявата си страна. Британският лекар Ниш Манек обяснява пред Би Би Си, че тази позиция действително може да е полезна в определени случаи, особено при киселинен рефлукс. Това обаче не означава, че тя автоматично подобрява храносмилането или че е най-подходяща за всички. Най-добрата поза зависи от конкретните здравословни проблеми и от комфорта по време на сън.

Лявата страна може да помогне при киселини

Обяснението е свързано с анатомията. Стомахът се намира предимно от лявата страна, а хранопроводът и изходът към тънките черва са разположени така, че при лежане наляво вероятността стомашната киселина да се връща нагоре може да бъде по-малка.

Има данни, че при хора с киселини и гастроезофагеален рефлукс спането на лявата страна може да намали неприятните симптоми в сравнение със спането на дясната. Затова тази позиция често се препоръчва на хора, които усещат парене и връщане на киселини през нощта.

Това не означава по-добро храносмилане

Популярното твърдение, че лежането на лявата страна „кара храната да се смила по-добре“, е прекалено опростено. Храносмилателната система продължава да работи независимо от това на коя страна спи човек.

Ползата при рефлукс е свързана основно с намаляване на вероятността киселината да попадне обратно в хранопровода, а не с ускоряване на самото храносмилане.

По гръб може да е добре за врата и кръста

Спането по гръб често се препоръчва при хора, които искат да намалят натоварването върху врата и долната част на гърба. В тази позиция телесното тегло се разпределя по-равномерно и при подходяща възглавница гръбначният стълб може да запази естественото си положение.

Тази поза обаче не е подходяща за всички. При хора, които хъркат или имат сънна апнея, лежането по гръб може да влоши проблема, защото езикът и меките тъкани могат да се изместят назад и частично да стеснят дихателните пътища.

Спането настрани може да помогне при хъркане

За много хора страничната поза е най-удобният вариант. Тя може да подпомогне поддържането на по-отворени дихателни пътища и затова често е по-подходяща при хъркане и някои форми на сънна апнея.

При болки в кръста или таза може да помогне възглавница между коленете. Това поддържа таза и гръбначния стълб в по-естествено положение и може да намали напрежението в долната част на гърба.

Бременните не са длъжни да спят само наляво

На бременните жени често се препоръчва да спят на лявата страна, защото тази поза може да подпомогне кръвообращението и да намали натиска върху някои органи.

Спането на дясната страна обаче също обикновено се приема за подходящо. Няма нужда жената да се насилва да стои цяла нощ само отляво, ако тази позиция й причинява дискомфорт.

Няма една най-добра поза за всички

Според лекаря универсална „перфектна“ поза за сън няма. Лявата страна е особено подходяща при киселинен рефлукс, страничното спане може да помогне при хъркане, а по гръб може да бъде комфортно за хора с определени проблеми във врата и кръста.

За човек без специфично заболяване най-важни остават удобството, добрата опора на тялото и достатъчното количество качествен сън.