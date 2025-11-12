Тези 6 плода е по-добре да се консумират замразени вместо пресни

Тъй като плодовете съдържат витамини, минерали и понякога дори здравословни мазнини, те са важна част от балансираната диета. Единственият проблем е, че се развалят бързо, така че не винаги са налични.

Има обаче решение: много плодове се предлагат замразени, а някои са дори по-здравословни, когато са в такова състояние, пише RealSimple.

Плодовете, предназначени за замразяване, се „берат във върхова зрялост,

когато нивата на хранителни вещества са най-високи, и след това бързо се замразяват, за да се запазят тези хранителни вещества“, обяснява регистрираният диетолог Кристен Лоренц. Въпреки че процесът на замразяване може да причини лека загуба на водоразтворими витамини, като витамин С, общата хранителна стойност на плода остава непокътната, увери експертът.

Междувременно, плодовете, продавани пресни, се „берат, преди да узреят напълно“, отбелязва експертът Мариса Карп. Те узряват по време на транспортиране и съхранение. Този процес води до загуба на някои хранителни вещества.

Диетолозите са посочили 6 плода, които според тях е най-добре да се купуват и консумират замразени.

1. Манго

„Беленето и нарязването на прясно манго може да бъде тромав процес, но със замразените манго тежката работа е свършена вместо вас“, казва Лоренц.

Тя твърди, че плодовете, използвани за замразяване, са „перфектно узрели“, което ви гарантира „сладък тропически вкус“ всеки път.

Диетологът обяснява, че мангото съдържа витамин С, който е важен за имунитета, витамин А, който е от съществено значение за здравето на очите, и фибри, които са с голяма роля за здравословното храносмилане.

2. Ананас

Ананасът е богат на витамин С и манган, които съответно подпомагат имунитета и здравето на костите, казва Лоренц.

„Съдържа и бромелаин, ензим, който може да подпомогне храносмилането и да намали възпалението“, добавя тя.

Освен това, ако купите замразен ананас, няма да се налага да го белите и да го отстранявате от семката.

3. Горски плодове

Плодовете са порести, така че когато са пресни, те абсорбират влагата и мухлясват по-бързо от другите, казва Карп.

„Поради тази причина може да е трудно винаги да имате пресни плодове под ръка, но точно тук идват замразените плодове“, каза тя.

Замразените плодове могат да се съхраняват с месеци. Те са богати на антиоксиданти, борещи се с болести, витамин С, който укрепва имунитета, и фибри, полезни за червата.

4. Череши

Според Карп черешите са богати на антиоксиданти, наречени полифеноли, които се борят с възпаленията в тялото.

„Замразените череши са чудесни, защото вече са без костилки, което означава, че можете да ги добавите към смутита или кисело мляко и да ги ядете такива, каквито са“, казва експертът.

5. Акай

Плодовете акай са много деликатни, така че никога не се продават пресни в хранителните магазини. Вместо това те се предлагат като прах или замразено пюре, като последното е идеално за сгъстяване на смутита. Освен това акай е богат на омега-3 мастни киселини и антиоксидантни антоцианини, така че замразеното пюре е най-добре да се съхранява във фризер.

6. Драконов плод или питая

Замразеният драконов плод е вече обелен и нарязан на кубчета. Освен това обикновено е по-евтин от пресните плодове, които е трудно да се намерят в магазините, казват експерти.

„Драконовият плод е особено богат на фибри, които действат като пребиотик за чревните бактерии. Той е и добър източник на антиоксиданти като беталаини и каротеноиди“, обяснява Карп.

