7 храни, които трябва да ядете, за да имате бистър ум и да сте весели

Ползите за здравето от креатина

включват производство на енергия, подобрена мускулна сила и костна маса, подобрена когнитивна функция, защита от хронични заболявания и по-ниски нива на кръвната захар .

Креатинът е аминокиселина (градивен елемент на протеина), която се произвежда от тялото в малки количества. За оптимално здраве се препоръчва да се приемат от 3 до 5 грама креатин от храната дневно, пише Verywellhealth.

1. Телешко месо

Това месо се отличава с високо съдържание на креатин - около 0,5 г на 110 г. Телешкото месо също има впечатляващ аминокиселинен профил. Съдържа всички 9 незаменими аминокиселини - вещества, които тялото не може да произвежда и трябва да си набавя от храната.

2. Свинско месо

Една порция свинско месо съдържа между 0,5 и 1 г креатин . Свинското месо е богато и на протеини. Само една порция печено свинско филе с тегло 113 г съдържа повече от 27 г протеин. Съдържа също голямо количество калий и витамин B6.

3. Агнешко

Агнешкото е висококачествен източник на протеини и е богато на креатин. Някои проучвания показват също, че агнешкото съдържа повече креатин от други видове месо.

4. Птиче месо

Птичето месо, включително пилешко и пуешко, може да съдържа разнообразни жизненоважни хранителни вещества, включително креатин. 170 г пилешки гърди съдържат около 0,3 г креатин.

Известно е със съдържанието си на чист протеин и се счита за здравословна алтернатива на червеното месо.

Птицата е богата на протеини и съдържа всичките 9 незаменими аминокиселини. Богата е също на селен, фосфор и витамини от група В.

5. Дивечово месо

Това е всяко месо, което не се отглежда във ферма. Еленско месо, бизон, заек и дива свиня са често консумирани дивечови меса. Те се считат за червени меса и са богати на протеини, желязо, цинк и витамини от група В.

Няма налични оценки за съдържанието на креатин в дивечовото месо. Тъй като обаче е червено месо, то вероятно съдържа същото количество креатин като другите видове червено месо.

6. Риба

Някои видове риби са отлични източници на креатин. Рибата е също отличен източник на протеини и омега-3 мастни киселини.

Съдържанието на креатин в рибата варира в зависимост от вида. Например:

на килограм херинга от 6,5 до 10 г креатин;

лакердата съдържа 5 г креатин на килограм;

сьомгата има 4 г креатин на килограм;

рибата тон съдържа от 2,7 до 6,5 г креатин;

треската има от 3 до 4,4 г креатин на килограм.

7. Скариди

Точното количество креатин в скаридите варира в зависимост от вида, възрастта и начина на готвене. Според изследвания обаче 1 кг скариди съдържа около 0,7 г креатин. Една порция може да съдържа по-малко от 0,1 г креатин. Въпреки че това не е голямо количество, консумацията на скариди може да помогне за попълване на дневния прием на креатин.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com