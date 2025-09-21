7 храни, които трябва да ядете, за да имате бистър ум и да сте весели

Ползите за здравето от креатина
включват производство на енергия, подобрена мускулна сила и костна маса, подобрена когнитивна функция, защита от хронични заболявания и по-ниски нива на кръвната захар .
Креатинът е аминокиселина (градивен елемент на протеина), която се произвежда от тялото в малки количества. За оптимално здраве се препоръчва да се приемат от 3 до 5 грама креатин от храната дневно, пише Verywellhealth.
1. Телешко месо
Това месо се отличава с високо съдържание на креатин - около 0,5 г на 110 г. Телешкото месо също има впечатляващ аминокиселинен профил. Съдържа всички 9 незаменими аминокиселини - вещества, които тялото не може да произвежда и трябва да си набавя от храната.
2. Свинско месо
Една порция свинско месо съдържа между 0,5 и 1 г креатин . Свинското месо е богато и на протеини. Само една порция печено свинско филе с тегло 113 г съдържа повече от 27 г протеин. Съдържа също голямо количество калий и витамин B6.
3. Агнешко
Агнешкото е висококачествен източник на протеини и е богато на креатин. Някои проучвания показват също, че агнешкото съдържа повече креатин от други видове месо.
4. Птиче месо
Птичето месо, включително пилешко и пуешко, може да съдържа разнообразни жизненоважни хранителни вещества, включително креатин. 170 г пилешки гърди съдържат около 0,3 г креатин.
Известно е със съдържанието си на чист протеин и се счита за здравословна алтернатива на червеното месо.
Птицата е богата на протеини и съдържа всичките 9 незаменими аминокиселини. Богата е също на селен, фосфор и витамини от група В.
5. Дивечово месо
Това е всяко месо, което не се отглежда във ферма. Еленско месо, бизон, заек и дива свиня са често консумирани дивечови меса. Те се считат за червени меса и са богати на протеини, желязо, цинк и витамини от група В.
Няма налични оценки за съдържанието на креатин в дивечовото месо. Тъй като обаче е червено месо, то вероятно съдържа същото количество креатин като другите видове червено месо.
6. Риба
Някои видове риби са отлични източници на креатин. Рибата е също отличен източник на протеини и омега-3 мастни киселини.
Съдържанието на креатин в рибата варира в зависимост от вида. Например:
- на килограм херинга от 6,5 до 10 г креатин;
- лакердата съдържа 5 г креатин на килограм;
- сьомгата има 4 г креатин на килограм;
- рибата тон съдържа от 2,7 до 6,5 г креатин;
- треската има от 3 до 4,4 г креатин на килограм.
7. Скариди
Точното количество креатин в скаридите варира в зависимост от вида, възрастта и начина на готвене. Според изследвания обаче 1 кг скариди съдържа около 0,7 г креатин. Една порция може да съдържа по-малко от 0,1 г креатин. Въпреки че това не е голямо количество, консумацията на скариди може да помогне за попълване на дневния прием на креатин.
