Експерти казаха как да консумираме яйца

Яйцата са сред най-пълноценните храни и могат да бъдат част от ежедневното меню, особено за закуска. Това посочва нутриционистът Жулиет Андрео, според която те осигуряват ключови хранителни вещества, от които организмът се нуждае.

"Едно яйце съдържа висококачествен протеин, полезни мазнини, витамини A, D, E и B12, както и холин, селен и цинк“, обяснява тя. По думите ѝ, ако няма алергии или непоносимости, няма причина да се избягва ежедневната им консумация, пише zdrave.to.

Въпреки че в миналото яйцата бяха свързвани с повишен холестерол, днес специалистите са на мнение, че хранителният холестерол не представлява сериозен риск при балансирано хранене. Важно обаче остава качеството – препоръчват се яйца от свободно отглеждани кокошки или малки производители.

Експертът съветва да се консумират по две яйца дневно, а при нужда и три, особено ако те са основният източник на протеин в храненето.

Сред основните ползи от ежедневната консумация са по-добър контрол върху апетита и по-дълго усещане за ситост. Това може да помогне за ограничаване на нездравословни закуски като тестени изделия и сладки храни.

Яйцата имат положителен ефект и върху мозъчната функция. Те съдържат холин – вещество, което подпомага нервната система и влияе върху концентрацията и настроението.

Според специалистите те могат да допринесат и за по-добър хормонален баланс, тъй като холестеролът участва в синтеза на хормони. Освен това съдържащите се в яйцата лутеин и зеаксантин подпомагат здравето на очите и защитават от вредното влияние на синята светлина.

Допълнителен ефект се наблюдава и върху външния вид – благодарение на съдържащите се витамини и аминокиселини яйцата подпомагат здравината на косата, кожата и ноктите.

За да се запазят максимално хранителните вещества, специалистите препоръчват яйцата да се приготвят щадящо – например рохко сварени или поширани. При по-продължителна термична обработка част от витамините се губят, а мазнините могат да се променят.

Ефектът от включването на яйца в ежедневното меню може да се усети сравнително бързо, особено ако се комбинира с цялостен балансиран режим на хранене.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com