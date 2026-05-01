Изненадващ гост нападна човек на Радев в bTV

Изненадващ и доста досаден гост прекъсна политическия анализ на депутата от „Прогресивна България“ Слави Василев в ефира на bTV тази сутрин. Докато приближеният до президента Радев коментираше бъдещите ходове на новия кабинет на международната сцена, една „преживяла зимните несгоди“ дебела муха реши да открадне вниманието на зрителите.

Нападение в ефир

Натрапницата първо кацна демонстративно върху ръката на Василев, а след това направи няколко почетни обиколки около главата му. Въпреки че ситуацията видимо го смути, политикът запази самообладание и с усмивка отбеляза: „Чудесен гост имате в студиото“, докато се опитваше да прогони насекомото с ръце.

Реноме и насекоми

Комичната ситуация повдигна настроението на ранобудните зрители, но постави въпроса за хигиената в телевизионните среди. Шеговити коментари в социалните мрежи вече съветват първата частна медия да инвестира в по-добри средства за прогонване на бръмчащи „анализатори“, които прекъсват важните разговори в ефир.

От друга страна, присъствието на крилатия гост доказа, че дори най-сериозните политически теми могат да придобият забавен нюанс в динамиката на живото предаване.

