Мира Добрева с мрачна прогноза за България

Мира Добрева направи мрачна прогноза за България.

Журналистката е сред новите седмични коментари в предаването „Пресечна точка” на Нова телевизия. Още с влизането си тя влезе в спор с икономиста Чавдар Влъчков, който работи и живее основно в Брюксел. Темата беше дали страната ни бележи икономически напредък.

Добрева направи уговорката, че не успяваме дори в Деня на Независимостта българите не се чувстват много независими, защото битието ги притиска. Тя обаче каза, че напредък има. „Дори и да не се вижда много от Брюксел”, допълни тя, закачайки се с опонента си.

Влъчков обаче я контрира, че България може и да става по-богата, но остава в дъното на таблицата по разпределение на благата. „Богатите стават по-богати”, подчерта икономистът. Той обясни, че в Белгия не е така и винаги първо се осигуряват средствата за най-уязвимите слоеве на обществото.

В отговор Мира Добрева заяви, че политиците ни пречат на напредъка , но не само заради справедливото разпределение на ресурса ни. Сред тях тя не виждала ярки лидери, което лишава обществото ни от авторитети, с които да се съобразяваме.

