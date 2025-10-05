Тв звезди станаха фенове на мистичен трилър

Ники Кънчев, Мира Добрева и Ромина Тасевска от тв ефира, Ники Илиев от киното и театъра и още десетки хора на изкуството и бизнеса се оказаха завладяни от мистичния трилър „Ахимса“, втория роман на Иван Комита.

Столичният литературен клуб „Перото“ в НДК се превърна в арена на необикновена сбирка, на която авторът, познат с яркия си стил и провокативни теми, представи новата си творба. На сцената „ехтяха халосни изстрели и молитви“, говореше се за литература, за арт, за чудеса, за свръхестествени сили, за източни практики и се споделяха откровени лични моменти, както от страна на писателя, така и от гостите.

Модератор на премиерата беше Рене Карабаш, която е и един от първите читатели на романа. В своята рецензия тя споделя: „Иван надскочи себе си и категорично застана на картата на световната трилър-мистична литература.“

„Комита е от смелите български писатели. Първият му роман, „Хранилка“, е абсолютно по холивудските закони за екшън. В „Ахимса“ той пуска съвсем на воля въображението си и изпраща героите си на пътешествие отвъд границите на човешките възможности.“, коментира Ники Кънчев.

Събитието беше уважено от госпожа Сони Дахия, втори секретар и началник на канцеларията на посолството на Индия в България с посланик Негово превъзходителство Арун Кумар Саху. Тя благодари на Иван Комита за творчеството му, с което той популяризира нематериалните богатства на нейната родина по атрактивен и необикновен начин.

Историята в романа оживя, когато на сцената на литературния клуб организаторите поставиха истинско оръжие. За първи път в историята на "Перото" някой бе внесъл уникален вид снайпер. Обезопасеното за премиерата оръжие се оказа прототип, създаден лично от оръжейния консултант на романа Тихомир Тодоров, с което изобретение той вече обира овациите в страната и чужбина.

На провокативния въпрос в деня на премиерата „Защо във време на войни и конфликти решавате да пишете за насилие и дори да поставите на корицата си куршум и символ на оръжие?“, Комита отговори: „Защото тези са двата антагонични свята, живи в мен, живи във всеки от нас. Защо да крием единият? Именно криенето, неговоренето за злото в нас, за злото около нас, за войните в нас, за войните извън нас, там, където ехтят изстрелите от тези оръжия, направи светът такъв, какъвто е днес – враждебен. И само осветляването на това зло и осмислянето на причините за войните ще усмири нас, човешките същества. Само така ще се научим как да ограничаваме едното и да развиваме другото.“

„Този роман бе прочетен и одобрен от експерт в противодействието на тероризма в България, както и от експерт в областта разузнаването и провеждането на военни и антитерористични операции на международно ниво. Техните имена по обясними причини не може да бъдат упоменати.“, гласят думите от първите страници на романа.

На корицата на „Ахимса“ е поместен отзивът на „Форбс България“, с който Мирослав Майер определя Иван Комита като българския Лий Чайлд – един от кралете на трилъра, популярен и с това, че два от романите му са филмирани с участието на Том Круз в главна роля.

Романът „Ахимса“ преплита два увлекателни и противоположни жанра: трилър и мистика, екшън и духовност. Книгата ще понесе читателите на вълнуващо пътешествие в света на разузнаването, международната престъпност и тероризма, в които се редуват и преплитат екшън сцени, психология, дрога, духовни търсения и йога, истории за приказни храмове и ашрами, живописни кътчета в Хималаите и чудати мъдреци със свръхестествени способности.

Главният герой в „Ахимса“ Джон Хасъмски е български емигрант, един от специалните служители на ЦРУ, който попада в епицентъра на измами, престрелки, убийства, атентати, за които се опитват да го натопят. Но кой? Защо? Агентът се превръща в беглец от закона и трябва да реши – да се предаде или да се укрие и разплете случая.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com