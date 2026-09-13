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Португалска вечер в "Перото"

Португалска вечер в "Перото"

Довечера в литературния клуб "Перото" в НДК ще говорят за прочутия португалски писател и Нобелист Жозе Сарамаго. "Думите ни принадлежат, за да воюваме...

30 март | 5:30
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