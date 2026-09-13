Тв звезди станаха фенове на мистичен трилър
Иван Комита завладя публиката с „Ахимса“
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Иван Комита завладя публиката с „Ахимса“
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200 аплодираха великата комедиантка в „Перото“ за премиерата на „Дневници&Делници“
Довечера в литературния клуб "Перото" в НДК ще говорят за прочутия португалски писател и Нобелист Жозе Сарамаго. "Думите ни принадлежат, за да воюваме...
Ирмена Чичикова като Коко Шанел
Петима автори получиха престижната награда "Перото" за принос в българската литература през 2015 година. Призът се връчи за първа година от Национални...