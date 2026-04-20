Жоро Торнев разкри за раздялата с Мира Добрева

Жоро Торнев прекара великденските празници в уютна домашна атмосфера, заобиколен от най-близките си хора. Въпреки че от няколко години той и съпругата му Мира Добрева живеят разделени, двамата все още не са подали документи за развод и продължават да бъдат много близки.

Режисьорът на култови предавания като "Ку-ку" и "Хъшове" описва отношенията им като "разделени заедно".

"Не можем един без друг", признава Георги Торнев. И не крие, че се чувства най-добре сред семейството си – техния общ син Георги Торнев-младши и дъщерята на Мира Добрева от първия ѝ брак – Лора, към която режисьорът също е силно привързан.

Роденият в Пловдив режисьор се върна и към спомените от детството си под тепетата. Той разказа, че в миналото празнуването на Великден е било ограничавано, а посещенията в църква – следени, пише Plovdiv24.bg.

Жоро Торнев си спомни и за една от най-забавните семейни великденски традиции – баща му винаги побеждавал в боренето с яйца, защото използвал дървено яйце.

Режисьорът разказа и за старите домашни ритуали – как баба му е обикаляла стаите с кандило за пречистване, а яйцата са се боядисвали с листенца от мерудия и детелина, които оставяли красиви отпечатъци върху червената боя.

А в края на разказа си отправи и пожелание към българите - призовавайки ги за "възкресение от ниските страсти" и пошлите мисли, особено по политически теми, както и за повече вяра в доброто.

