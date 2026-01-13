Разкриха пазена тайна за Мира Добрева

Телевизионната водеща Мира Добрева изхвърли Жоро Торнев от общия им дом още преди няколко лета, но не се развежда с него.

Както е добре известно, режисьорът се скъса да й изневерява, а тя не запази грам достойнство и постоянно му прощаваше. Накрая се раздели с него не заради изневерите, а заради постоянните им скандали за пари, тъй като тя печели малко, а той ту има работа, ту няма.

В началото Жоро се опитвал да се сдобрят, но Мира категорично отказвала. В крайна сметка той спрял да се надява и започнал да излиза с други жени. Дори поискал развод, но тя отказала категорично.

Блондинката вече нямала чувства към съпруга си, но не искала да го пуска, за да не бъде щастлив с друга. Тя самата се е отказала да търси любовта и не вярвала, че на 53 г. отново ще я срещне.

Достатъчно й било да се радва на двете си пораснали деца, едното от които е от Жоро Торнев, пише Уикенд.

