Дъщерята на Мира Добрева тръгна по стъпките на майка си, но не по БНТ

Дъщерята на обичаната журналистка и тв водеща Мира Добрева - Лора, е едно от новите лица в „Преди обед“! Тя ще бъде водеща на студио „Ергенът: Любов в Рая“ и заедно със своите гости ще разнищва най-горещото от случващото се във формата. Лора ще води и подкаста „Зад кадър“ – още един поглед към „Ергенът: Любов в Рая“, който ще бъде достъпен във VOYO.

„Прекарах близо два месеца на остров Родос, докато предаването се снима - категорично едно от най-запомнящите се работни приключения за мен, защото успях да потъна в целия снимачен процес и да се уверя в истинността на отношенията, чието развитие ще наблюдаваме този сезон“, разкрива Лора пред Ladyzone.bg.

“Имах възможността да говоря с всеки от участниците в мига, в който излизат от имението на любовта, което ми позволи да обсъдя с тях в дълбочина всяка емоция, през която са минали, в рамките на подкаст епизоди, които ще бъдат налични на VOYO, както и откъси от тях на btvplus.bg”, допълва Добрева.

„В рамките на предстоящия сезон на "Преди обед" в „Студио Ергенът: Любов в рая” ще коментираме всичко случващо се на екран, като обещавам да не издавам на никой от моите събеседници развитието, въпреки че ще ми е изключително любопитно да следя очакванията и прогнозите им! Безкрайно се вълнувам за всичко, което предстои този септември - за мен лично това е не просто сбъдната мечта, а мой личен извървян път към любимото ми сутрешно предаване „Преди обед“, казва още тя.

Дневното токшоу „Преди обед“ се завръща на 31 август. Всеки делник от 09:30 часа Яна Донева, Оля Малинова и Петър Дочев ще събират на едно място актуални теми, любопитни срещи и вдъхновяващи истории – от света на културата и музиката до спорта, кулинарията и всичко, което вълнува хората днес.

Сред познатите лица и този сезон са Шеф Емануел Июджи, който отново влиза в кухнята с „Да, шеф!“ и Борислав Орлинов, който ще търси историите и хората зад големите спортни емоции в „Time Out“.

С нови истории и лица, любими рубрики и още повече поводи за разговор, „Преди обед“ ще продължи да събира зрителите пред екрана всеки делничен ден до обедните новини.