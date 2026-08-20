Любопитно

Дъщерята на Мира Добрева тръгна по стъпките на майка си, но не по БНТ

Лора Добрева ще коментира новия сезон на хитово риалити

Дъщерята на Мира Добрева тръгна по стъпките на майка си, но не по БНТ
20 авг 26 | 12:34
751
Григор Атанасов

Дъщерята на обичаната журналистка и тв водеща Мира Добрева - Лора, е едно от новите лица в „Преди обед“! Тя ще бъде водеща на студио „Ергенът: Любов в Рая“ и заедно със своите гости ще разнищва най-горещото от случващото се във формата. Лора ще води и подкаста „Зад кадър“ – още един поглед към „Ергенът: Любов в Рая“, който ще бъде достъпен във VOYO.

„Прекарах близо два месеца на остров Родос, докато предаването се снима - категорично едно от най-запомнящите се работни приключения за мен, защото успях да потъна в целия снимачен процес и да се уверя в истинността на отношенията, чието развитие ще наблюдаваме този сезон“, разкрива Лора пред Ladyzone.bg.

“Имах възможността да говоря с всеки от участниците в мига, в който излизат от имението на любовта, което ми позволи да обсъдя с тях в дълбочина всяка емоция, през която са минали, в рамките на подкаст епизоди, които ще бъдат налични на VOYO, както и откъси от тях на btvplus.bg”, допълва Добрева.

„В рамките на предстоящия сезон на "Преди обед" в „Студио Ергенът: Любов в рая” ще коментираме всичко случващо се на екран, като обещавам да не издавам на никой от моите събеседници развитието, въпреки че ще ми е изключително любопитно да следя очакванията и прогнозите им! Безкрайно се вълнувам за всичко, което предстои този септември - за мен лично това е не просто сбъдната мечта, а мой личен извървян път към любимото ми сутрешно предаване „Преди обед“, казва още тя.

Дневното токшоу „Преди обед“ се завръща на 31 август. Всеки делник от 09:30 часа Яна Донева, Оля Малинова и Петър Дочев ще събират на едно място актуални теми, любопитни срещи и вдъхновяващи истории – от света на културата и музиката до спорта, кулинарията и всичко, което вълнува хората днес.

Сред познатите лица и този сезон са Шеф Емануел Июджи, който отново влиза в кухнята с „Да, шеф!“ и Борислав Орлинов, който ще търси историите и хората зад големите спортни емоции в „Time Out“.

С нови истории и лица, любими рубрики и още повече поводи за разговор, „Преди обед“ ще продължи да събира зрителите пред екрана всеки делничен ден до обедните новини.

Тагове:
Автор Григор Атанасов

Още по тема Телевизия
Още от Любопитно
Коментирай