България влиза в международно партньорство за изкуствения интелект

Правителството одобри присъединяването на България към Съвместното изявление за възможностите за партньорство в областта на изкуствения интелект (Joint Statement on AI Opportunity Partnership). Решението е взето на днешното заседание на Министерския съвет, съобщиха от правителствената информационна служба, пише БТА.

Международната инициатива е инициирана от САЩ и има за цел да насърчи иновациите в областта на изкуствения интелект, както и да укрепи сигурността и устойчивостта на глобалните вериги за доставки на технологии. До момента към изявлението са се присъединили 54 държави.

Сред основните приоритети са развитието на AI инфраструктурата, достъпът до критични минерали и енергийни ресурси, увеличаването на изчислителните мощности и производството на полупроводници.

В документа се поставя акцент върху изграждането на сигурни и надеждни технологични екосистеми, укрепването на веригите за доставки и насърчаването на инвестициите, научноизследователското сътрудничество и технологичното развитие.

Според правителството тези приоритети са в съответствие с българските политики в областта на изкуствения интелект и цифровата трансформация.

Присъединяването към инициативата ще даде на страната допълнителни възможности за международно сътрудничество при софтуерните инвестиции, развитието на човешкия капитал и образованието, както и за споделяне на изчислителни ресурси и технологичен капацитет.