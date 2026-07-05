ДПС готви международен ход срещу Демерджиев. Обвиненията са все по-тежки

Депутатът от ДПС Калин Стоянов отправи остра атака срещу вътрешния министър Иван Демерджиев заради проверката около полетите на Делян Пеевски и Десислава Атанасова. Той обяви, че сигналът до прокуратурата ще бъде допълнен с нови факти и обстоятелства, свързани с международни договори, регламенти и директиви, които според него са категорично нарушени.

Стоянов заяви, че предстоят действия, с които ще бъдат уведомени всички партньорски служби. Така скандалът вече не остава само вътрешнополитически спор, а се превръща в казус за начина, по който МВР и службите използват чувствителна международна информация.

Скандалът тръгва към партньорските служби

„Предстои да допълним сигнала в прокуратурата спрямо проверката на Делян Пеевски с нови факти и обстоятелства. Става въпрос за международни договори, регламенти и директиви, които категорично са нарушени“, заяви Калин Стоянов пред журналисти.

По думите му ДПС ще предприеме действия, с които да уведоми партньорските служби. Стоянов подчерта, че става дума за изключително чувствителна информация, която не би трябвало да се използва за политически цели.

„Предстоят действия от нас, с които ще бъдат уведомени всички партньорски служби. Това е изключително чувствителна информация и не би следвало да се използва за политически цели“, каза той.

Обвинение за незаконни действия

Стоянов заяви, че скандалът с действията на вътрешния министър и длъжностни лица от ГДБОП и ДАНС „набира сериозна скорост“. Според него още утре темата ще бъде изнесена и на международната сцена.

„Скандалът с незаконните действия от страна на вътрешния министър и длъжностни лица от Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ и Държавна агенция „Национална сигурност“ набира сериозна скорост и още утре ще бъде изнесен и на международната сцена.

Явно започва да се спекулира по някакъв начин и да се внушава, че едва ли не се е случило нещо нередно“, добави депутатът от ДПС.

Той постави под въпрос самото основание, на което са използвани международни регистри. По думите му тази информация е предназначена за пресичане, предотвратяване, разкриване и преследване на тежки престъпления, тероризъм и организирана престъпност, а не за политическа борба.

„В случая стана ясно, че се използват международни регистри от овластени хора, като информацията се използва не за друго, а за политическа цел и политическа борба с тези, които са отсреща - опозицията“, коментира Стоянов.

Въпросите към МВР

Стоянов настоя МВР да обясни на какво основание е използвало регистри, в които се събира, съхранява, обработва и анализира информация с висока степен на чувствителност.

„Ние искаме да разберем на какво основание МВР използва международни регистри, в които се събира, съхранява, обработва и анализира информация, която следва да се използва за пресичане, предотвратяване, разкриване и преследване по наказателни производства предимно за престъпления, тероризъм, както и тежка организирана престъпност, каквато е трафикът на наркотици, хора и оръжия“, каза депутатът.

Той посочи, че досега не е станало ясно какво точно се разследва и по кое наказателно производство. Според него проверките на прокуратурата трябва да установят кой е разпоредил действията, кои служители са ги изпълнили, в кои регистри е правена справка и с каква цел.

„Не разбрахме какво се разследва и по какво наказателно производство. Хубавото е, че проверките от страна на прокуратурата ще докажат кой и по какъв начин е разпоредил проверката, на кои служители, в кои регистри са бъркали и защо“, каза още Калин Стоянов.

Най-тежкият удар в думите на Стоянов е обвинението, че чувствителни инструменти, създадени за борба с тероризма и тежката престъпност, може да са били вкарани в политическа употреба. Ако това се потвърди, проблемът няма да бъде само за Демерджиев, а за авторитета на МВР, ДАНС и доверието към България пред партньорските служби. Вътрешният министър вече дължи не политически реплики, а точни отговори - кой е разрешил проверките, на какво основание и защо обществото още не знае какво точно се разследва.

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