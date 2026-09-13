Украински дронове пратиха руски кораб на дъното, в Кремъл бесни
Москва обяви атаката за пиратство, а Киев потвърди удара срещу санкционирания контейнеровоз „Янина“
Следете всички новини, анализи и коментари за Руски Кораб. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Москва обяви атаката за пиратство, а Киев потвърди удара срещу санкционирания контейнеровоз „Янина“
САЩ издадоха заповед за арест, Москва поиска хуманно отношение към екипажа
Къде е станал неприятният инцидент
Чавушоглу със специално изявление
Солидарност с журналистите от Украйна
"Предупредили ги да не се приближават още в неутрални води
Кораб потъна, засега има двама спасени
Руски боен кораб и щатски ескадрен миноносец се разминаха на 60 метра
Авариралият руски товарен космически кораб "Прогрес М-27М" може да навлезе в плътните слоеве на земната атмосферата в Деня на победата 9 май. Това съо...
Риболовният траулер потъна край Камчатка Най-малко 55 души от екипажа на руски риболовен траулер загинаха, а 13 са в неизвестност, след като корабът...
Варна. Св. Николай Чудотворец сякаш наистина помогна в сложната и тежка акция по спасяването на потъващия руски товарен кораб "Елга-1" в морето край Б...
Варна. Тринадесет моряци са били евакуирани от руския товарен кораб "Елга 1", потъващ край бреговете на Балчик, съобщи "Дарик". Руските моряци са тра...