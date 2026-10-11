Милиардерите обърнаха гръб на най‑желаната страна. 121 млрд. паунда отлетяха
Четири страни вече искат да откраднат финансовата корона
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Четири страни вече искат да откраднат финансовата корона
Стоманеният магнат бяга от новите данъчни политики на лейбъристите
Индийският милиардер Лакшми Митал, който според класацията на Forbes е 63-ият най-богат човек в света, е готов да плати $2,9 млн., за да си купи плани...