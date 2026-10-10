Милиардерите обърнаха гръб на най‑желаната страна. 121 млрд. паунда отлетяха

Краят на британската привилегия

Великобритания преживява най‑масовия отлив на свръхбогатство в своята съвременна история. Страната, която десетилетия наред беше символ на стабилност, престиж и дискретност за глобалния елит, вече не е онзи магнит, който привличаше капитали от всички континенти. Новата данъчна политика на лейбъристкото правителство разклати дългогодишния модел, а резултатът е драматичен: милиардери с общо състояние от 121 млрд. паунда са напуснали Острова или са отслабили връзките си с него.

Това не е просто статистика. Това е промяна на епоха.

Падането на режима „non‑dom“

В основата на отлива стои премахването на вековния режим non‑dom, който позволяваше на лица без постоянен британски домицилий да не плащат данъци върху чуждестранните си доходи до 15 години. Новите правила въвеждат облагане на глобалните активи след десет години престой, по‑строги изисквания за наследствени данъци и очаквано повишаване на данъка върху капиталовите печалби.

За свръхбогатите това не е просто административна промяна. Това е сигнал, че Великобритания вече не е безопасното пристанище, което беше.

Големите имена, които си тръгват

Отливът не е абстрактен - той има лица и фамилии, които са определяли икономическия пейзаж на страната.

Лакшми Митал, стоманеният гигант, премести данъчния си дом в Швейцария. Насеф Савирис, собственикът на Aston Villa, се ориентира към Египет и ОАЕ. Корабният магнат Джон Фредриксен също напусна. А един от най‑богатите британци - Дейвид Рубен, със състояние от 28 млрд. паунда - избра Монако.

Това са не просто имена, а цели икономически вселени, които се отдалечават от Лондон.

Новите убежища на богатството

Монако, Швейцария, ОАЕ, Италия - това са държавите, които днес привличат капитала, изтичащ от Великобритания. Те предлагат фиксирани ниски данъци върху чуждестранните доходи, „златни визи“, стабилност и предвидимост. Докато Лондон затяга режима, други столици отварят вратите си широко.

Глобалният капитал е мобилен. И той следва най‑благоприятните хоризонти.

Колко тежък е ударът за британската икономика

Първоначалните прогнози на Службата за бюджетна отговорност предвиждаха, че реформата ще донесе около 3,2 млрд. паунда годишно и че страната ще бъде напусната от около 1200 свръхбогати лица. Реалността обаче надхвърля очакванията — над 1800 милионери и милиардери вече са се изселили.

Икономисти предупреждават: загубата не е само в данъци. Това е загуба на инвестиции, на мрежи, на влияние, на капитал, който поддържаше Лондон като глобален финансов център.

Други анализатори обаче смятат, че паниката е преувеличена — активите на богатите не изчезват напълно от британската икономика. Част от тях остават под формата на компании, фондове и недвижими имоти. Но тенденцията е ясна: Великобритания вече не е безспорният дом на глобалния елит.

Лондон губи аурата си

Десетилетия наред Лондон беше градът, където богатството се чувстваше уютно — стабилна правна система, ниски данъци за чужденци, престижни квартали, дискретност. Днес тази аура се пропуква. Новите правила превръщат Острова в по‑строга, по‑скъпа и по‑непредвидима среда за свръхбогатите.

А когато елитът започне да се мести, това е знак за глобална промяна: капиталът вече не е привързан към традиционните центрове. Той следва данъчните хоризонти, политическата стабилност и усещането за свобода.