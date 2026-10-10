Наш град прави златен завой! Влиза в Средния коридор, получава 120 млн. евро

Сливен има всички перспективи да се превърне от периферия в център на икономическата трансформация на страната. Това обяви пред медиите вицепремиерът Александър Пулев, който бе почетен гост на двудневния бизнес форум "Сливен – Бъдеще и инвестиции", акцентирайки върху стратегическото местоположение на региона спрямо основни търговски и транспортни коридори.

По време на форума министър Пулев подчерта, че геополитическата ситуация отваря нови възможности за пренареждане на веригите за доставки.

"Сливен по права линия се намира на 100 километра от най-заетата сухоземна точка в Европейския съюз, тук говорим за граничния пункт между България и Турция, и Сливен се намира на 100 километра на права линия до пристанище Бургас. Знаем всички, че пристанищната инфраструктура вече в контекста и на Транскаспийския среден коридор ще става от много по-важно регионално и европейско значение. Така че Сливен от периферия ще се превърне в център на икономическа трансформация на страната. Имаме всички перспективи да го направим. Локация, индустрия, хора..."

Вицепремиерът отбеляза още, че за подкрепа на тази трансформация са осигурени финансови инструменти през Българската банка за развитие и Фонда на фондовете:

"120 милиона по линия на фондове за градско развитие през Фонда на фондовете са на разположение за кандидатстване точно към област Сливен и другите области в региона. Тук говорим за енергийна свързаност, говорим за енергийна ефективност, говорим за транспортна свързаност, говорим за всякакъв вид инфраструктура...".